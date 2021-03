Ziggo breidt aanbod Movies & Series (XL) uit in april

Ziggo breidt het aanbod van films en series in haar on-demand aanbod Movies & Series (XL) de komende periode verder uit.

Mare of Easttown

Vanaf 19 april is de crime-serie Mare of Easttown (2021) te zien met Kate Winslet in de hoofdrol. Winslet speelt Mare Sheehan, een detective uit het kleine stadje Pennsylvania, die een lokale moord onderzoekt in een hechte gemeenschap met duistere kanten. In deze mini-serie van HBO speelt ook Guy Pierce een rol.

The Nevers

In de HBO-dramaserie The Nevers (2021), te zien vanaf 12 april, wordt Londen in de laatste jaren van het Victoriaanse tijdperk geteisterd door de ‘Touched’: mensen – vooral vrouwen – met bijzondere krachten. De mysterieuze weduwe Amalia True (Laura Donnelly uit Outlander) en de briljante jonge uitvinder Penance Adair, zijn de helden van deze nieuwe onderklasse.

Resident Alien

In de komedie Resident Alien (2021) neemt een buitenaards wezen na een noodlanding op aarde, de identiteit aan van een dokter uit een kleine stad in Colorado. Terwijl hij worstelt met het morele dilemma van zijn geheime missie op aarde, moet hij ook zien te dealen met een 9-jarige jongen die weet dat hij een alien is. Deze komedie is te zien vanaf 2 april.

Siren

Het derde seizoen van de populaire serie Siren (2020) is vanaf 8 april te zien. In Siren wordt het kustplaatsje Bristol Cove op zijn kop gezet wanneer er steeds meer zeemeerminnen verschijnen. Zijn ze op zoek naar wraak of is er iets rampzaligs dat hen uit zee verdrijft? In seizoen drie leidt de komst van een nieuwe gevaarlijke zeemeermin tot drama en een epische onderzeese strijd.

Morten

Peter Paul Muller is vanaf 6 april te zien in de Nederlandse drama-serie Morten (2019) als politicus met ambitie en vele talenten, op weg naar een stralende toekomst als minister-president. Totdat een duistere zaak uit het verleden zijn reputatie dreigt te schaden en het landsbelang op het spel komt te staan.

