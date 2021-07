Ziggo breidt aanbod Movies & Series (XL) uit

Ziggo breidt het aanbod van films en series in haar on-demand aanbod Movies & Series (XL) de komende periode verder uit.

Billions

Goed nieuws voor fans van Billions, want het langverwachte laatste deel van het vijfde seizoen komt eraan. Vanaf 6 september, een dag na de VS, volgt vijf weken lang wekelijks een nieuwe aflevering. In deze uitdagende dramaserie liggen openbaar aanklager Chuck Rhoades (Paul Giamatti) en de louche belegger en miljardair Bobby Axelrod (Damian Lewis) continue met elkaar in de clinch. Terwijl in dit vijfde seizoen ook nieuwe vijanden zich aandienen, moet iedereen zich aanpassen of vrezen voor hun leven. De opnames van het vijfde seizoen moesten vanwege covid-19 tussentijds worden afgebroken. Het eerst deel van seizoen 5 is vorig jaar al toegevoegd aan Movies & Series.

Scenes from a Marriage

De HBO-serie Scenes from a Marriage (2021) is gebaseerd op de klassieker en de veelgeprezen dramaserie van Ingmar Bergman. Deze mini-serie over liefde, haat, verlangens, monogamie, huwelijk en echtscheiding vanuit het perspectief van een hedendaags Amerikaans stel – gespeeld door Oscar Isaac en Jessica Chastain – gaat naar verwachting half september in première bij Movies & Series XL.

Obama: In Pursuit of a More Perfect Union

De driedelige HBO-documentaire Obama: In Pursuit of a More Perfect Union (2021), beschrijft de persoonlijke en politieke reis van voormalig president Barack Obama, terwijl het land worstelt met zijn raciale geschiedenis. Gesprekken met collega’s, vrienden en critici zijn met elkaar verweven en worden afgewisseld met Obama’s eigen toespraken en nieuwsinterviews. De serie begint met Obama’s jeugd vanuit zijn perspectief als de zoon van een blanke moeder uit Kansas en een Afrikaanse vader, zijn spirituele vorming door een generatie zwarte leiders, en zijn hoop op een meer inclusief Amerika. Vanaf 6 september te zien via Movies & Series XL

Godfather of Harlem

Het tweede seizoen van de Amerikaanse topserie Godfather of Harlem (2021) met Oscar®-winnaar Forest Whitaker als Bumpy Johnson, volgt eveneens in september. In het eerste seizoen probeerde de beruchte misdaadbaas Bumpy na 10 jaar gevangenisstraf de macht weer van de Italiaanse Maffia terug te pakken. In het tweede seizoen gaat Bumpy na drie maanden te hebben ondergedoken voor Chin Gigante en de Italianen, nieuwe allianties aan met Europese leveranciers om zich veilig te herenigen met zijn familie in Harlem. Vanaf 20 september te zien via Movies & Series.

