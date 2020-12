Ziggo breidt aanbod Movies & Series (XL) verder uit

Ziggo breidt het aanbod van films en series in haar aanvullende pakket Movies & Series (XL) de komende periode verder uit.

Vikings

De complete finaleseizoen (serie 6B) van de populaire serie Vikings is vanaf 5 januari te streamen, exclusief bij Ziggo. Vikings volgt de avonturen van Ragnar Lothbrok, Koning van de Vikingstam, zijn broeders en zijn familie.

C.B. Strike

Het tweede seizoen van de HBO-serie C.B. Strike is vanaf 21 januari te zien in het aanvullende Movies & Series XL-pakket. In dit tweede deel lijkt de verrassende ontdekking van Strike en Robin het verhaal van het gewurgde kind te bevestigen, maar ze worden gedwongen het toneel te verlaten voordat ze het grondig kunnen onderzoeken. Deze dramaserie is gebaseerd op de roman van Robert Galbraith (J.K. Rowling).

Euphoria

Van Euphoria zijn twee specials uitgebracht. De eerste is sinds 7 december te zien, het tweede deel vanaf 25 januari. In de HBO-serie Euphoria krijgt een groep middelbare scholieren te maken met drugs, seks en trauma’s. Deze tweede en laatste speciale aflevering draait om Jules (Hunter Schafer) die tijdens de kerstvakantie terugkijkt op het afgelopen jaar. De serie is te zien in het aanvullende Movies & Series XL-pakket.

Series

Verder is er in januari nieuwe seizoen te zien van de Deense series The New Nurses. Daarnaast is vanaf 20 januari de IJslandse serie The Minister (2020) te zien via Movies & Series. In dit achtdelige politieke drama speelt Ólafur Darri Ólafsson (True Detective, Fantastic Beasts) de hoofdrol als populaire premier met een bipolaire stoornis.

December

In de maand december kunnen klanten van Ziggo nog kijken naar diverse gratis films tijdens de Uitpak Weken. Meer informatie vind je hier.

Video: