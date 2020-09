Ziggo breidt mogelijkheden doorspoelen bij Replay TV uit

Ziggo breidt de mogelijkheden om bij de dienst Replay TV door te spoelen uit bij landelijke commerciële televisiezenders.

Replay TV

Middels de dienst Replay TV van de kabelaar is het mogelijk om televisieprogramma’s van maximaal 7 dagen oud on-demand terug te kijken. Hierbij is het ook mogelijk om het programma te pauzeren of door te spoelen. Tot op heden was het echter niet mogelijk om programma’s van landelijke commerciële televisiezenders zoals RTL4 en SBS6 door te spoelen. Dit heeft te maken met de reclameblokken die in de programma’s zitten.

Doorspoelen bij commerciële televisiezenders

Ziggo gaat het ook mogelijk maken om bij commerciële televisiezenders door te spoelen. Het zal echter niet mogelijk worden om ook de reclameblokken door te spoelen zo bericht Ziggo. De nieuwe mogelijkheid is als eerste te gebruiken bij de televisiezenders RTL8 en SBS9.

“Zodra deze stap succesvol wordt bevonden gaan we door met de rest van zenders: RTL4, RTL5, SBS6, RTL7, Veronica, Net5, en RTLZ“, aldus Ziggo. De verwachting is dat het eind september mogelijk is om alle programma’s van de landelijke commerciële televisiezenders zijn door te spoelen via Replay TV.

Mediabox

Het doorspoelen van televisieprogramma’s van de commerciële landelijke televisiezenders via Replay TV is mogelijk via de digitale ontvangers van Ziggo zoals de Mediabox maar ook via de app op Windows.

