Ziggo breidt on-demand aanbod via Movies & Series (XL) uit

Aanbieder Ziggo breidt in december haar aanbod via de on-demand dienst Movies & Series (XL) uit.

Trackers

Vanaf 18 december is de HBO-actieserie Trackers compleet te zien bij Ziggo bij Movies & Series XL Deze serie over georganiseerde misdaad, diamantsmokkel, Black Rhinos, de CIA en terrorisme speelt zich af in Kaapstad, Zuid-Afrika.

The Vow

Drie dagen later volgt de HBO-documentaire The Vow (2020) via Movies & Seriex XL. Deze serie geeft aan de hand van ervaringen van leden van de New Yorkse NXIVM-sekte een inkijk in deze organisatie die de krantenkoppen haalden wegens sekshandel en afpersing.

Euphoria

Van de HBO-serie Euphoria, sinds vorig jaar te zien en bekroond met drie Emmy’, worden twee speciale afleveringen uitgebracht. De eerste komt op 7 december uit bij Ziggo Movies & Series XL, een dag na de VS. In Euphoria staat een groep middelbare scholieren centraal die te maken krijgt met drugs, seks en trauma’s. In deze aflevering viert de aan drug verslaafde Rue (Emmy-winnaar Zendaya) kerst, nadat ze door Jules is achtergelaten op een treinstation en een terugval heeft gekregen.

The Gloaming

In de nieuwe crime-serie The Gloaming (2020) vanaf 3 december te zien via Movies & Series, moet rechercheur Molly McGee samenwerken met collega-agent Alex O’Connell wanneer een onbekende vrouw op een brute wijze wordt vermoord. De twee delen echter een tragisch verleden.

The New Nurses

Het nieuwste seizoen 3 (2020) van de Deense ziekenhuisserie The New Nurses volgt op 10 december. In deze serie die zich afspeelt in de jaren ‘50 heeft de Deense overheid een drastische maatregel moeten nemen door ook mannen toe te laten tot de opleiding tot verpleegkundige.

Meer informatie over on-demand aanbod van Ziggo vind je hier.

Video: