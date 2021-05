Ziggo breidt per vandaag, maandag 3 mei, de kijkmogelijkheden van de regionale omroepen verder uit met Replay TV.

Uitbreiding

Voor alle dertien regionale omroepen wordt Replay TV toegevoegd aan het televisiepakket. Door de uitbreiding van Ziggo zijn de programma’s van de regionale omroepen voortaan makkelijker terug te kijken. Met de dienst Replay TV kunnen klanten van Ziggo televisieprogramma’s tot zeven dagen terugkijken van meer dan 70 televisiezenders. Daarnaast is het met Replay TV van Ziggo mogelijkheid om reeds begonnen programma’s vanaf het begin terug te kijken en programma’s door te spoelen.

Klanten van Ziggo vinden de televisiezender van hun regionale omroep op kanaal 30 tot 35. Op kanaal 701 tot 713 zijn alle dertien regionale omroepen landelijk te bekijken. De nieuwe diensten zijn beschikbaar via de digitale televisie-ontvanger alsmede via de online dienst Ziggo GO.

Wens in vervulling

Op een eigen moment de programma’s van de regionale omroep kijken kan bij steeds meer aanbieders en zogenaamde OTT-diensten zoals bijvoorbeeld NLZIET. Daarnaast zijn vrijwel alle televisieprogramma’s van de regionale omroep zelfs langer dan 7 dagen terug te zien via de app en website van de regionale omroep. “Met deze uitbreiding van Ziggo, één van de grootste aanbieders, gaat een langgekoesterde wens van de regionale omroep in vervulling“, aldus de Stichting RPO, de overkoepelende organisatie van regionale omroepen.

Meer informatie over de dienst op de website van Ziggo.