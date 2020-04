Ziggo brengt concerten op televisie tijdens Ziggo Dome concertweekend

Dit weekeinde staat Ziggo TV het gehele weekeinde in het teken van het Ziggo Dome concertweekend.

“Concertbezoek zit er even niet in”

“Een concertbezoek aan de Ziggo Dome zit er voorlopig niet in. Maar als jij niet naar de Ziggo Dome kan, dan komt de Ziggo Dome gewoon naar jou. Geniet samen thuis van de leukste Ziggo Dome-concerten tijdens het Ziggo Dome concertweekend.”,aldus de aanbieder op haar website. Ziggo TV is voor iedereen met digitale televisie te zien via kanaal 13. Daarnaast kan de zender ook worden gezien via het Ziggo GO-platform op de computer, tablet of smartphone.

Concerten

Tijdens het concertweekend zijn er diverse concerten te zien via de televisiezender die exclusief voor abonnees van de aanbieder zijn te zien. Zo zijn er concerten te zien van Tino Martin, Gerard Joling, Kensington, Trijntje Oosterhuis, Ladies of Soul, Armin van Buuren en Fedde le Grand.

Uitzendschema

Vandaag, vrijdag 17 april, begint het eerste concert op Ziggo TV om 17.20 uur met het concert Holland Zingt Hazes. Het gehele uitzendschema van alle concerten is te vinden de website van de aanbieder.

Muziekzenders

Naast het aanbieden van diverse concerten via Ziggo TV dit weekeinde zijn ook een groot aantal muziekzenders gratis te zien bij de aanbieder. Een overzicht van de gratis televisiezenders in verband met de coronacrisis vind je hier.

