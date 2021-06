“Ziggo gaat in de toekomst meer zenders in HD- en 4K-kwaliteit doorgeven”

Ziggo gaat in de toekomst meer zenders in HD-kwaliteit en 4K-kwaliteit doorgeven. Dit heeft Gerjan van der Laan van VodafoneZiggo aangegeven tegenover deze website.

Meer ruimte

Momenteel is Ziggo bezig met het efficiënter gebruiken van de beschikbare capaciteit op haar netwerk. Zo worden vanaf 12 juli de publieke Britse televisiezenders alleen nog in HD-kwaliteit (MPEG-4) doorgegeven via het digitale televisiepakket van de aanbieder. De aanlevering in standaard / SD-kwaliteit (MPEG-2) komt per die datum te vervallen.

Klanten van Ziggo met een oudere digitale televisieontvanger moeten om de televisiezenders BBC One en BBC Two te kunnen blijven ontvangen een nieuwe digitale ontvanger aanschaffen. Ziggo heeft hiervoor een speciale pagina op haar Community beschikbaar gesteld.

Toekomst

In de toekomst gaat Ziggo alleen nog maar zenders doorgeven in de MPEG-4-standaard: “Dat kunnen zowel zenders in SD-kwaliteit als HD-kwaliteit zijn“, aldus Van der Laan.

“Meer HD en 4K”

“De vrijgekomen ruimte op ons netwerk kunnen wij in gaan zetten voor meer interactieve televisie, HD- en 4K zenders. Op dit moment kunnen wij nog niet aangeven welke zenders in SD-kwaliteit op termijn alleen in HD-kwaliteit zullen worden uitgezonden.“, aldus Van der Laan.