Ziggo gaat wifi pods aanbieden voor beter wifi-bereik

Ziggo biedt vanaf nu op huur- of koopbasis zogenaamde SmartWifi pods aan. Deze pods kunnen een zogenaamd mesh-netwerk vormen en zo een beter wifi-bereik geven.

Software-update

Ruim 2 miljoen klanten met een Connectbox modem hebben automatisch een software-update ontvangen van Ziggo. De nieuwe software maakt van het modem een SmartWifi modem.

Hiermee zetten klanten eenvoudig een zogeheten mesh wifi-netwerk op. Voor de beste wifi-ervaring door het hele huis of kantoor lanceert Ziggo bijbehorende SmartWifi pods in de vorm van een stekker in het stopcontact. De installatie van de pods en het optimaliseren van een wifi-netwerk verloopt via de in april gelanceerde SmartWifi app.

Mesh-netwerk

Een mesh wifi-netwerk schakelt, dankzij de software-update, automatisch naar de beste frequentie, kiest het snelste wifi-punt en verdeelt de wifi naar gebruik in huis of kantoor. De uitrol van de software-update bij ruim 2 miljoen Ziggo-klanten is vandaag afgerond. Klanten die niet in het bezit zijn van een (witte) Connectbox modem kunnen alsnog gebruik maken van een mesh wifi-netwerk met behulp van de wifiboosters TP-Link Deco M4.

SmartWifi pods

De nieuwe SmartWifi pods creëren samen met de software-update van het modem een mesh wifi-netwerk door heel je huis of kantoor. Meer informatie over de aanschaf van de pods is terug te vinden op website van Ziggo.