Ziggo komt met nieuwe SmartWifi app

Ziggo introduceert vandaag de SmartWifi app voor alle klanten die in het bezit zijn van een Ziggo Connectbox (wit modem).

Meer controle

De app maakt het mogelijk om meer uit de wifi-verbinding te halen en controle te krijgen over alle apparaten die met wifi in verbinding staan. Zo worden de witte wifiboosters (modellen vanaf 2015) geoptimaliseerd en kan de klant met een scan de wifi-kwaliteit per kamer of kantoor testen.

Functionaliteiten

De SmartWifi app van Ziggo helpt klanten met het verbeteren van hun wifi-ervaring door onder meer het toegankelijker maken van een overzicht met welke apparaten er verbonden zijn met het wifi-netwerk. Na eenmalig in te loggen in Mijn Ziggo, maakt de Ziggo SmartWifi app het mogelijk om zelf:

• Met één druk op de knop je wifi te verbeteren

• Te zien welke apparaten met je wifi verbonden zijn

• Een speciaal afgeschermd en veilig gasten-wifi-netwerk te maken

• Internet en televisie te installeren aan de hand van slimme installatiegidsen

• De veilige Ziggo Wifispots buiten de deur te gebruiken

• De netwerknaam en wachtwoord van je wifi aan te passen

• Een thuisscan uit te voeren om zo je thuisnetwerk te testen

Meer informatie via de website van Ziggo.

Sociale media: