Voetbalclub Ajax en Ziggo hebben de langlopende samenwerking met twee jaar verlengd. Met deze nieuwe verlenging is Ziggo minimaal tot en met 2025 hoofdsponsor van Ajax. Dit bericht VodafoneZiggo in een persbericht.

Content

Bij het partnership van Ajax en Ziggo blijft de focus op het bieden van exclusieve Ajax-content op Ziggo Sport en het bieden van voordelen voor fans van de club. Dit laatste wordt per direct geïntensiveerd via Priority; het nieuwe klantprogramma van Ziggo en Vodafone. Via dit platform krijgen fans toegang tot bijzondere ervaringen bij Ajax en kaartenacties voor wedstrijden. Aan de overige voorwaarden en invulling van de samenwerking zijn geen aanpassingen gedaan.

“Trots”

Marcel de Groot, directeur consumentenmarkt VodafoneZiggo: “We zijn trots op de verlenging van ons hoofdsponsorschap en zien dat de aantrekkingskracht van Ajax alleen maar toeneemt. In ons nieuwe klantprogramma Priority zal Ajax dus een grote rol spelen, naast onze andere partners, zoals Ziggo Dome en MOJO. We kijken er enorm naar uit om onze klanten de magie van Ajax te laten ervaren, op een nog grotere en betere schaal dan voorheen, met ticketdeals en het hele seizoen lang allerlei unieke ervaringen.”

Video: