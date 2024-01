Ziggo komt met nieuwe software voor haar digitale ontvangers Mediabox Next en Mediabox Next Mini. De software-update (versie 5.07) bevat een aantal verbeteringen en een aantal problemen zijn opgelost.

Aanpassingen

De nieuwe software bevat een aantal aanpassingen voor de Mediabox. Zo is het menu Instellingen veranderd en wordt er nu een toelichting gegeven bij de diverse opties. Deze verbeteringen zie je terug in de volgende menu’s: Ondertiteling, Resolutie, Audio formaat, Opstartsnelheid en 4:3 instelling.

Ook de optie ‘Ook beschikbaar op’ is verbeterd. “Je ziet nu in één oogopslag waar jij je favoriete programma kan volgen, via de streaming app, te huur of gewoon op tv. Even geen tijd? Voeg het dan toe aan je kijklijst“, aldus Ziggo.

Bugfixes

Daarnaast zijn er een aantal problemen opgelost met deze software-versie:

Het prullenbak icoontje is weer bij iedereen zichtbaar bij de opgenomen afleveringen

Beschikbaarheid

Om de update 5.07 goed te monitoren wordt deze gefaseerd uitgerold door Ziggo. Deze week zijn Noord-Brabant en Limburg als eerste aan de beurt. De rest van Nederland volgt volgende week. Meer informatie vind je hier.