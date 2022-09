Ziggo komt met nieuwe software voor haar digitale ontvangers Mediabox Next, Mediabox XL en Mediabox Mini. De software-update bevat een aantal verbeteringen en een aantal problemen zijn opgelost.

Verbeteringen

In de nieuwe software-update (versie 4.42) heeft Ziggo een aantal verbeteringen doorgevoerd. De kabelaar heeft de verbeteringen op een rij gezet:

Er is een kleine aanpassing gedaan om duidelijker te maken waar je bent in het hoofdmenu. De navigatiebalk bovenin heeft de ‘Ontdek’ optie erbij gekregen. Daar zie je het hoofdscherm met de verschillende rijen zoals Verder kijken, Meest bekeken zenders, Apps en Opnames.

Wil je snel vanuit één van de andere menu’s navigeren naar het Ontdek tabblad? Druk dan op de Home-knop (huisje) op de afstandsbediening.

De detailpagina, waar je bijvoorbeeld informatie over het programma kunt lezen, is nu deels transparant.

Problemen opgelost

Naast een aantal verbeteringen zijn er ook een aantal bugs opgelost:

De achtergrondpagina van het hoofdmenu toont vanaf 4.42 meer informatie over de getoonde film of serie. Onder andere is het genre en het productiejaar zichtbaar.

Voor een enkele serie was de titel van een aflevering niet overal hetzelfde. Met de nieuwe firmware is dit nu gefikst. Of je nu een lijst met afleveringen opent via de tv-gids of via het opname menu, de titel van de aflevering is nu overal hetzelfde.

Het Apps menu toont nu direct alle apps. Dit zorgt voor meer overzicht.

Soms gaf de ontvanger de melding: “Sorry, Voice Control werkt niet voor deze app”. Dit is opgelost.

Foutcode CS4000 bij een On Demand of dagpas bestelling komt niet meer voor.

De interface van de radio app sluit nu correct af bij het opstarten van een andere app via Voice Control.

Update

De nieuwe software is inmiddels al uitgerold op de Mediabox Mini. Vanaf volgende week komt deze beschikbaar voor de Mediabox Next. Deze week wordt versie 4.42 uitgerold in de provincies Noord-Brabant en Limburg. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe software op de Mediabox XL beschikbaar komt.

