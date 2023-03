Ziggo komt met nieuwe software voor haar digitale ontvangers Mediabox Next en Mediabox Mini. De software-update (versie 4.46) bevat een aantal verbeteringen en een aantal problemen zijn opgelost.

Verbeteringen

In de nieuwe software zitten een aantal verbeteringen. Zo is er een nieuwe screensaver. De mediabox activeert automatisch een screensaver wanneer je geen fullscreen video (of radio) bekijkt en er 5 minuten lang geen interactie plaatsvindt met de mediabox. De screensaver rouleert door verschillende films & series uit ons Movies & Series aanbod.

In het instellingen-menu kan je nu aangeven voor welke apps er een pincode vereist is. Met deze optie kun je kiezen welke apps je wilt vergrendelen. Als je een vergrendelde app wilt openen moet je de pincode van je mediabox invullen (standaard pincode is 0000). Daarnaast zijn er verschillende aanpassingen gedaan om het zoeken op de mediabox te verbeteren.

Je kunt je favoriete series uit de Movies & Series catalogus nu sneller starten. Bij het selecteren van een serie hoef je niet eerst nogmaals ‘afleveringen’ te kiezen, maar kun je nu direct de eerste ongekeken aflevering starten.

Verder zijn er nog een aantal verbeteringen doorgevoerd:

Radio is nu ook te starten vanaf de TV Gids door middel van een RADIO knop rechts bovenin

Enkele kleine visuele aanpassingen en uitlijning van de afbeelding op de achtergrond van het hoofdmenu

Verlopen content wordt niet langer getoond in je kijklijst of het ‘verder kijken’ menu

Icoontjes voor de leeftijdsgrens en toegankelijkheid worden nu getoond met de rest van de serie informatie in plaats van helemaal onderin

Bekeken content wordt niet langer getoond in voorgestelde content (‘Meer zoals dit’)

Het aanmaken van een profiel is verbeterd. Zo wordt het net aangemaakte profiel direct geselecteerd

Vanaf nu is het mogelijk om Replay content te tonen als achtergrond afbeelding in het hoofdmenu

Bugfixes

De Disney+ app is nu ook te gebruiken wanneer je een televisie op de scart-aansluiting van de mediabox hebt aangesloten

Enkele verbeteringen om foutcode CS3300 te voorkomen

Bij het verwijderen van een lopende opname kon je foutcode CS5600 krijgen

Beschikbaarheid

Om de update 4.46 goed te monitoren wordt deze gefaseerd uitgerold. In de nacht van 5 op 6 maart zijn Noord-Brabant en Limburg eerst aan de beurt. Het kan maximaal drie dagen duren voordat de box de update heeft ontvangen. De rest van Nederland volgt een week later.

Meer informatie via deze pagina.