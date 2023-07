Ziggo komt met nieuwe software voor haar digitale ontvangers Mediabox Next en Mediabox Next Mini. De software-update (versie 5.03) bevat een aantal verbeteringen en een aantal problemen zijn opgelost.

Wifi-verbindingsscherm

In deze software-update heeft Ziggo een aantal wijzigingen in het wifi-installatie en het wifi-configuratiescherm gedaan om het gebruik van wifi op de Mediabox makkelijker te maken. De verbeteringen zijn:

Wachtwoord zichtbaar maken: Wil je je mediabox via wifi verbinden, dan dien je altijd je wachtwoord in te vullen. Het is nu mogelijk om het wachtwoord zichtbaar te maken, zodat je kan checken of je het goed hebt ingevuld.

Duidelijke weergave van het verbonden wifi-netwerk: Als je de netwerkverbinding van de mediabox bekijkt, wordt nu duidelijk weergegeven met welk wifi-netwerk de mediabox op dat moment is verbonden.

Diagnostisch scherm voor wifi zonder internettoegang: Verbind je de mediabox met een wifi-netwerk dat op dat moment geen internettoegang heeft, dan wordt dit nu duidelijk aangegeven met een diagnostisch scherm.

‘What’s on now’

Het menu ‘Nu op je meest bekeken zenders’ wordt hernoemd naar ‘What’s on now’ in deze software-update. “Met de ‘What’s on now’ informatie ben jij in één oogopslag op de hoogte van je favoriete programma’s. Je krijgt in het hoofdmenu een rij met de programma’s van je favoriete zenders die nu live zijn of over een paar minuten beginnen. Deze optie werkt alleen wanneer je ‘Persoonlijke aanbevelingen’ hebt ingeschakeld.“, aldus Ziggo. In een volgende update wordt de titel ‘What’s On Now’ vertaald naar ‘Nu op tv’.

Daarnaast zijn er een aantal bugfixes doorgevoerd .

Beschikbaarheid

Om de update 5.03 goed te monitoren wordt deze gefaseerd uitgerold. Deze week zijn Noord-Brabant en Limburg als eerste aan de beurt. De rest van Nederland volgt komende week.

Meer informatie via deze pagina.