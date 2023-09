Ziggo komt met nieuwe software voor haar digitale ontvangers Mediabox Next en Mediabox Next Mini. De software-update (versie 5.04) bevat een aantal verbeteringen en een aantal problemen zijn opgelost.

Nieuw hoofdmenu

In de nieuwe software is een nieuwe rij in het hoofdmenu opgenomen: ‘Vanavond op tv’. Deze nieuwe rij toont suggesties voor programma’s van tv-zenders die later op de avond worden uitgezonden.

Verbeteringen

Verder zijn er verbeteringen doorgevoerd bij het menu ‘Verder kijken’. Wanneer in de ‘Verder kijken’ rij een volgende aflevering klaar wordt gezet, wordt het duidelijker aangegeven om welk seizoen en aflevering het gaat. “Met één klik op de knop start je de volgende aflevering. Zo begin je direct de juiste volgende aflevering van voren af aan”, aldus Ziggo. Verder zijn er een aantal bugfixes doorgevoerd.

Beschikbaarheid

Om de update 5.04 goed te monitoren wordt deze gefaseerd uitgerold. Deze week zijn Noord-Brabant en Limburg als eerste aan de beurt. De rest van Nederland volgt komende week.