Ziggo komt met nieuwe software voor haar digitale ontvangers Mediabox Next en Mediabox Next Mini. De software-update (versie 5.06) bevat een aantal verbeteringen en een aantal problemen zijn opgelost.

Aanpassingen

De nieuwe software bevat een aantal aanpassingen voor de Mediabox. Er zijn aanpassingen doorgevoerd in de user-interface van de ontvanger. Daarnaast zijn er verbeteringen doorgevoerd in de wifi-verbinding van de Mediabox. “Wanneer de mediabox is verbonden met een draadloos netwerk welke ondersteuning biedt voor 802.11k/v dan wordt dit protocol ook gebruikt. Het wifi-band algoritme op de mediabox wordt dan automatisch uitgeschakeld. Hier hoef je niets voor te doen“, aldus Ziggo.

Bugfixes

Daarnaast zijn er een aantal problemen opgelost met deze software-versie:

Onder bepaalde omstandigheden kon de afstandsbediening kort niet werken nadat deze een firmware-update had ontvangen, bij versie 5.06 komt dit niet meer voor

De Disney+ app loopt niet meer vast

Verschillende stabiliteitsverbeteringen voor Netflix

Beschikbaarheid

Om de update 5.06 goed te monitoren wordt deze gefaseerd uitgerold door Ziggo. Deze week zijn Noord-Brabant en Limburg als eerste aan de beurt. De rest van Nederland volgt volgende week.