Ziggo komt met nieuwe software voor Mediabox Next

Ziggo komt met nieuwe software voor haar digitale ontvanger Mediabox Next. De software-update bevat een aantal verbeteringen.

Verbeteringen

In de nieuwe software-update (versie 4.29) heeft Ziggo een aantal verbeteringen doorgevoerd. De kabelaar heeft de verbeteringen op een rij gezet:

Een nieuwe melding is toegevoegd voor wanneer het batterijniveau van de afstandsbediening een kritiek laag niveau heeft. De melding wordt blijvend getoond tot de batterijen zijn vervangen.

Het uiterlijk van het snelmenu met de meest gebruikte instellingen is aangepast, waardoor deze overzichtelijker is geworden.

Bug-fixes

Daarnaast zijn er in deze versie een aantal problemen opgelost:

Wanneer de mediabox is uitgezet tijdens het gebruik van Netflix dan startte Netflix niet direct de eerste keer nadat de mediabox weer is aangezet

Bij het ontgrendelen van een zender of programma met een leeftijdsgrens kreeg je soms een zwart scherm

De tv-gids toonde niet altijd de poster van het geselecteerde programma

Wanneer een aflevering met bepaalde handelingen werd verwijderd dan werd de lijst met afleveringen ook (onterecht) gesloten

Het instellingen menu werd niet altijd goed weergegeven waardoor soms niet alle opties direct zichtbaar waren

Update

In de nacht van 18 januari op 19 januari is de update eerst uitgerold in de provincies Noord-Brabant en Limburg. Komende nacht volgt de rest van Nederland. Het kan maximaal drie dagen duren voordat de box de update heeft ontvangen.

Meer informatie via de Ziggo Community.