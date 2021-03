Ziggo komt met nieuwe software voor Mediabox Next

Ziggo komt met nieuwe software voor haar digitale ontvanger Mediabox Next. De software-update bevat een aantal verbeteringen.

Verbeteringen

In de nieuwe software-update (versie 4.30) heeft Ziggo een aantal verbeteringen doorgevoerd. De kabelaar heeft de verbeteringen op een rij gezet:

De foutieve lege pagina bij het zoeken naar een programma is opgelost.

Love Nature (kanaal 205) werd niet altijd in 4K-kwaliteit weergegeven. In deze softwareversie is dit opgelost.

Bij het bestellen van een on demand-programma of dagpas werd de foutcode CS4200 soms getoond. Dit probleem is opgelost

De tekst in de knop ‘verwijder alles en annuleer geplande opnames’ was erg lang. Dis aangepast.

Na het terugzetten van de fabrieksinstellingen kon het voorkomen dat de mediabox langere tijd niet reageerde op de afstandsbediening. Dat is nu verholpen.

De afbeeldingen in het het opname menu knipperden soms tijdens het navigeren door dit menu.

Verdere verbeteringen voor audio- en videosynchronisatie

Update

Begin maart is software-update versie 4.30 al uitgerold in de provincies Noord-Brabant en Limburg. Vanaf 30 maart volgt de rest van Nederland. Het kan maximaal drie dagen duren voordat de box de update heeft ontvangen. Meer informatie op de website van de Ziggo Community.

4K

Abonnees van Ziggo met digitale televisie en een Mediabox Next kunnen vanaf dit weekeinde de uitzendingen van de Formule 1 in 4K-kwaliteit bekijken via kanaal 14 (Ziggo Sport). Hiervoor is het niet nodig om de nieuwste software te hebben draaien op de Mediabox Next. Meer informatie via de website van Ziggo.