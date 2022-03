Ziggo komt met nieuwe software voor haar digitale ontvanger Mediabox Next en Mediabox XL. De software-update bevat een aantal verbeteringen.

Verbeteringen

In de nieuwe software-update (versie 4.38) heeft Ziggo een aantal verbeteringen doorgevoerd. De kabelaar heeft de verbeteringen op een rij gezet:

In deze update zit een nieuwe geluidsinstelling: Multichannel PCM instelling. Met deze nieuw optie stuurt de mediabox alle audio uit als Multichannel PCM 5.1, mits het aangesloten apparaat dit ondersteunt. Deze instelling zorgt ervoor dat er minder vertraging plaatsvindt tijdens het doorgeven van de audio.

Movies & Series content toont nu de datum tot wanneer deze beschikbaar is.

Vanaf nu is het mogelijk om een Voice commando te geven om favoriete film of serie te bekijken. Wanneer je bijvoorbeeld “Speel Masterchef af” zegt, geeft de mediabox je meerdere opties die je kunt afspelen.

Problemen opgelost

Naast een aantal verbeteringen zijn er ook een aantal bugs opgelost:

Voor bepaalde kanalen werd de TV-gids niet altijd gevuld. Dit is met deze update opgelost voor onder andere TLC, Extreme Sports, NPO politiek, TV538, MTV hits, RTV Drenthe, TV oost, Omroep Flevoland, NH nieuws, Discovery Science, CBS reality en BBC First.

Bij het terugspoelen van live tv kon het beeld bevriezen. Dit is opgelost met deze update.

Update

Afgelopen week is versie 4.38 uitgerold in de provincies Noord-Brabant en Limburg. Vanaf komende week verwacht Ziggo deze update in de rest van Nederland uit te rollen.

Meer informatie op de website van Ziggo: