Ziggo komt met nieuwe software voor haar digitale ontvangers Mediabox Next, Mediabox XL en Mediabox Mini. De software-update bevat een aantal verbeteringen en een aantal problemen zijn opgelost.

Verbeteringen

In de nieuwe software-update (versie 4.41) heeft Ziggo een aantal verbeteringen doorgevoerd. De kabelaar heeft de verbeteringen op een rij gezet:

Nieuwe menu indeling – Versie 4.41 brengt een nieuw submenu met zich mee. in het menu van ‘INSTELLINGEN’ (tandwiel) vind je vanaf nu ‘TOEGANG FACILITEITEN’. Hier vind je onder meer de instellingen voor gebarentaal en de vergrote tv-gids.

Nieuwe versie Amazon Prime Video app – Met deze nieuwe versie start de app sneller op en starten je favorieten Prime shows ook sneller.

Standaard instelling bij serieopname aangepast – Vanaf versie 4.41 worden bij het inplannen van een serieopname alle afleveringen opgenomen. Voorheen was de standaard instelling zo dat de geselecteerde aflevering en nieuwere afleveringen werden opgenomen.

Problemen opgelost

Naast een aantal verbeteringen zijn er ook een aantal bugs opgelost:

Na gebruik van de radio app kan je weer direct YouTube casten naar de mediabox

Amazon Prime Video content wordt weer bij iedereen getoond in het “Verder kijken” menu

Tijdens het openen van een serieopname komt de melding: ‘Er zijn geen nieuwe afleveringen’ niet meer voor.

Er zijn meerdere optimalisaties en verbeteringen voor de stabiliteit uitgevoerd.

Update

De nieuwe software is inmiddels al uitgerold op de Mediabox XL en Mediabox Mini. Vanaf volgende week komt deze beschikbaar voor de Mediabox Next. Deze week wordt versie 4.41 uitgerold in de provincies Noord-Brabant en Limburg.

Meer informatie op de website van Ziggo: