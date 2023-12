Ziggo heeft nieuwe software beschikbaar gesteld voor haar zwarte SmartWifi modem (Sagemcom F3896LG). De software wordt automatisch uitgerold naar de klanten met een zwart SmartWifi modem.

Verbeteringen

In de nieuwe software zitten een groot aantal verbeteringen. Zo veroorzaakt het in- en uitschakelen van het gastnetwerk geen crashes meer en is er minder stroomverbruik door gebruik van het zogenaamde protocol 802.03az (Energy Efficient Ethernet).

Installatie

Een overzicht van de veranderingen is te vinden op de website van de aanbieder. De eerste modems zijn in de nacht van 29 op 30 november voorzien van de nieuwe software. “Het kan een aantal dagen duren voordat iedereen de update heeft ontvangen”, aldus Ziggo. Het installeren van de software gaat automatisch.