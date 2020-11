Ziggo komt met software-update voor Mediabox Next

Ziggo rolt de komende dagen een software-update uit voor de Mediabox Next. In deze software-update worden een aantal bestaande issues opgelost en nieuwe functionaliteiten toegevoegd.

Verbeteringen in Youtube-app

In de nieuwe software (versie 4.27) zit een verbetering voor Youtube-app op de Mediabox Next. Een aantal stembesturing-commando’s werkt nu ook in de YouTube-app. “Druk op de stembesturing-knop op je afstandsbediening en gebruik de commando’s ‘pauzeren’, ‘afspelen’ of ‘ga terug’. Zoeken met stembesturing werkt nog niet.“, aldus Ziggo.

Bugfixes

Daarnaast zijn er door Ziggo in deze softwareversie een aantal problemen opgelost: Het zwarte scherm na het afspelen van een gepauzeerde live tv-sessie is weggehaald. Tevens is het probleem met het laden van de App Store en het half laden van teletekst-pagina’s opgelost.

Update

Voor deze software-update op de Mediabox Next hoeft de gebruiker zelf niks te doen. “Die wordt automatisch in de nacht van 2 op 3 november op je mediabox klaargezet, zodra de box in de stand-by-stand staat. Het updaten gebeurt uiterlijk tot drie dagen nadat de software op de box is klaargezet“, aldus Ziggo. In de nacht van 19 op 20 oktober is de update al beschikbaar gekomen in de provincies Friesland en Groningen.

NPO

Vandaag is ook bekend geworden dat de NPO-app beschikbaar is gemaakt via de Mediabox Next. De app is te downloaden via de App Store van de ontvanger.

