Ziggo onderzoekt uitbreiding programma-informatie bij radiozenders

Kabelaar Ziggo onderzoekt de mogelijkheden rond het uitbreiden van programma-informatie via haar digitale radiopakket.

Verbeteren gebruikerservaring

Momenteel is Ziggo bezig met een onderzoek naar het verbeteren naar de gebruikerservaring van haar Ziggo Mediabox NEXT. Hierbij wordt ook onderzocht of het mogelijk is om programma-informatie mee te geven voor radiozenders. Er kan dan worden gezien welk programma er bezig is op een radiozender. Momenteel wordt deze (EPG)-informatie alleen bij tv-zenders meegestuurd.

Screensaver

Via de Ziggo Community wordt momenteel een enquête gehouden onder de gebruikers van de Mediabox NEXT rond het gebruik van een screensaver voor de Mediabox bij het luisteren naar radiozenders. In de voorbeelden die te vinden zijn op het Youtube-kanaal van de community is ook programma-informatie te vinden.

Hans den Heijer, woordvoerder bij Ziggo kan echter nog niet aangeven wanneer deze uitbreiding wordt doorgevoerd bij de Mediabox NEXT. Daarnaast kan Den Heijer ook niet aangeven of de zogenaamde EPG-informatie ook bij andere ontvangers naast de Mediabox NEXT beschikbaar komt. “Wij werken eraan de gebruikservaring van de Mediabox Next continue te verbeteren zoals in deze test waarbij wij dankbaar feedback verzamelen van onze klanten/gebruikers“, aldus de woordvoerder tegenover deze website.

“Geen behoefte”

Vorig jaar gaf een woordvoerder van Ziggo nog aan dat er geen behoefte is bij de klanten van Ziggo voor het aanbieden van programma-informatie bij radiozenders. “Vanuit de klant merken wij dat er geen behoefte is aan EPG-informatie voor radiozenders. Er zijn dus geen concrete plannen vanuit ons om dit aan te bieden.“, aldus een woordvoerder van Ziggo vorig jaar januari.

Ziggo GO

De aanbieder heeft voorlopig nog geen concrete plannen om ook radiozenders te gaan aanbieden via haar Ziggo GO-platform. “Er zijn nog geen concrete plannen om de radiozenders toe te voegen in de Ziggo GO app. Wel kijken we de naar de mogelijkheden hierin.“, aldus Den Heijer tegenover deze website.

Video: