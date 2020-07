Ziggo roept klanten op om wachtwoord Wifibooster C7 te wijzigen

Ziggo roept klanten op die gebruik maken van de Wifibooster C7 het wachtwoord van dit apparaat zo snel mogelijk te wijzigen.

Accesspoint

De Wifibooster C7 is qua apparaat gelijk aan de Archer C7 van TP-Link. Dit accesspoint is wel voorzien van speciale Ziggo software en kan gebruikt worden om het Wifi-signaal in de woning te verbeteren.

“Zwak punt”

“Om ons netwerk veilig te houden, sporen experts eventuele kwetsbare punten voor ons op. In de Wifibooster Ziggo C7 blijkt helaas een zwak punt te zitten. Het betreft alleen dit model en type en geen andere apparatuur.“, aldus de aanbieder in een email naar haar klanten.

Wachtwoord aanpassen

Klanten die inderdaad een Wifibooster C7 gebruiken wordt aangeraden het wachtwoord in het menu ‘persoonlijke instellingen’ aan te passen. “In dat geval blijft het apparaat veilig“, aldus Ziggo. Het is niet duidelijk of er door kwaadwilligen daadwerkelijk gebruik is gemaakt van de zwakke beveiliging van de Wifibooster C7.

Stappenplan

Ziggo heeft op haar website een stappenplan geplaatst om het wachtwoord aan te passen. Meer informatie hierover op de Ziggo Community.