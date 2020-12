In de regio’s Hilversum en Roosendaal wordt in de nacht van 1 op 2 februari het analoge televisiesignaal uitgeschakeld door Ziggo.

Gefaseerde afschakeling analoge televisie

Vanaf 2 februari kunnen abonnees van Ziggo in de regio’s Roosendaal en Hilversum alleen nog digitale televisie kijken via Ziggo. Ziggo startte in maart 2018 haar ”Schakelmee” campagne met het omschakelen naar volledig digitale kabeltelevisie en inmiddels kijken al 3 miljoen Ziggo klanten volledig digitaal. Luisteren naar de radio via het analoge signaal blijft voorlopig nog wel mogelijk. In januari wordt het analoge signaal in de regio’s Alphen aan den Rijn en Zwolle uitgeschakeld. De vrijgekomen capaciteit wordt door de kabelaar ingezet voor diensten als snel Internet en digitale televisie.

Extra zenders

Na de omzetting van analoge naar digitale ontvangst krijgen klanten van de aanbieder er ook extra zenders bij, waaronder Ziggo Sport. Ook ontvangen zij alle regionale zenders van Nederland. Bovendien zijn NPO 1, 2 en 3 voortaan in HD-kwaliteit te bekijken. De overstap naar digitale kabel-tv heeft geen invloed op de abonnementskosten, deze blijven gelijk aan het abonnement dat de klant al heeft.

Ondersteuning bij omschakeling

Klanten ontvangen een brief of e-mail waarin verdere informatie staat. Om klanten te helpen met de omschakeling zet de kabelaar extra medewerkers in op de callcenters en bestaande servicepunten.

