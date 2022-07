Ziggo Sport gaat zich ook richten op het uitzenden van de wielersport. De Simac Ladies Tour is van dinsdag 30 augustus tot en met zondag 4 september dagelijks live te volgen op Ziggo Sport.

“Enthousiast”

Marcel Beerthuizen, directeur Ziggo Sport ‘Wij vinden het belangrijk dat ook een topevenement als de Simac Ladies Tour live wordt uitgezonden op de Nederlandse tv. Zo krijgt het wielrennen bij de vrouwen de aandacht die het verdient. Een prachtige topsport die thuishoort op dé sportzender van Nederland. Daarom hebben we ons voor twee jaar verbonden aan de Simac Ladies Tour.’

Deelneemsters

De Simac Ladies Tour kreeg vorig jaar voormalig wereldkampioene Chantal van den Broek-Blaak als eindwinnares op de erelijst, terwijl wielervedette Marianne Vos drie van de zes ritten wist te winnen. Ook wereldkampioenen en olympisch kampioenen als Anna van der Breggen, Kirsten Wild, Ellen van Dijk, Annemiek van Vleuten, Lisa Brennauer en Kristin Armstrong wisten zich in deze Women’s WorldTour-wedstrijd in de kijker te rijden.

Heel Nederland

De Simac Ladies Tour start dit jaar in Lelystad en doet verder Ede, Gennep, Landgraaf, Sittard-Geleen en uiteindelijk Arnhem aan. Ten opzichte van het afgelopen jaar heeft de organisatie de accenten iets verlegd. Er is dit jaar één tijdrit, die voert over geaccidenteerd terrein. Rond Landgraaf is een echte Limburg-etappe toegevoegd, met onder meer drie keer de Cauberg. De finale wordt in het gebied van de Posbank verreden.