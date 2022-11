Oranje-fans kunnen alle WK-wedstrijden van het Nederlands elftal beleven met het commentaar van Nederlands populairste voetbalcommentator Sierd de Vos. Daarvoor werkt Ziggo Sport samen met de FIFA en met Grand Prix Radio van Ziggo Sport-collega Olav Mol.

Via app

Voor het eerst kunnen Nederlandse voetballiefhebbers de wedstrijdbeelden op tv koppelen aan het gepassioneerde audiocommentaar van De Vos. Daarvoor zet Ziggo Sport de bekende Grand Prix Radio-app van Ziggo Sport-collega Olav Mol in. De app biedt de mogelijkheid om het commentaar van De Vos te synchroniseren met het beeld van de televisie. Om dit allemaal te kunnen doen, is Ziggo Sport Official Broadcast Partner geworden van het FIFA WK Voetbal 2022.

Oranje

De eerste wedstrijd van Oranje staat maandag 21 november om 17.00 uur op het programma. De uitzending op de app begint om 16.30 uur met een voorbeschouwing. Bekende Ziggo Sport-gezichten Bas van Veenendaal en Jan van Halst nemen die voor hun rekening. Direct na de wedstrijd komen zij ook met een analyse. Na de groepsfase zal Ziggo Sport-commentator Wytse van der Goot ook andere aansprekende WK-wedstrijden verslaan via de Grand Prix Radio-app. Sierd de Vos verzorgt het commentaar bij de finale.

Koekoek

Sierd de Vos is de populairste voetbalcommentator van Nederland en sinds vele jaren te horen en te zien bij Ziggo Sport. De uitgesproken voetbalcommentator – bekend van de uitspraak “Koekoek” en een langgerekt “Goaaaaaaalll” – is ook dé commentaarstem van de populaire voetbalgame FIFA.

Ziggo Sport Voetbal Café

Het toernooi komt op de sportzender ook aan bod in het nieuwe Ziggo Sport Voetbal Café. Presentator Bas van Veenendaal en gasten Jan van Halst en Arthur Numan zullen iedere vrijdagavond (tijdens het WK om 23.00 uur op Ziggo Sport kanaal 14 en Select) de ontwikkelingen op het WK bespreken en de leukste voetbalverhalen en anekdotes delen.