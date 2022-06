Sportzender Ziggo Sport gaat door met de uitgebreide versie van Ziggo Sport Race Café. De XXL-versie blijft tot het einde van het raceseizoen te zien op de sportzender.

Veel kijkers

De eerste editie van het Ziggo Sport Race Café XXL rondom de Grand Prix van Monaco en de Indy 500 is ruim 475.000 keer bekeken. Wegens dit succes heeft Ziggo Sport besloten het Race Café tot het eind van het raceseizoen iedere racezondag met voor- en nabeschouwing op de race uit te zenden.

Voor- en nabeschouwing

Het Ziggo Sport Race Café wordt live uitgezonden en trakteert raceliefhebbers vanaf een uur voor de race op een uitgebreide voorbeschouwing op de Formule 1-race van die dag. Naast de voorbeschouwing zijn er tot een uur na afloop van de race samenvattingen en scherpe analyses van alle bekende experts. Het Race Café blijft ook iedere vrijdagavond rond 22.30 uur live te zien.

GP Azerbeidzjan

Aanstaande zondag staat de tweede editie van het Ziggo Sport Race Café in zijn nieuwe vorm gepland. Het programma begint om 12.00 uur met een voorbeschouwing op de Formule 1 Grand Prix van Azerbeidzjan, door Rob Kamphues, Robert Doornbos, Olav Mol en Jack Plooij. Het Ziggo Sport Race Café biedt na de race om 17.00 uur een uitgebreide nabeschouwing.

Het programma is voor alle abonnees van Ziggo te zien via Ziggo Sport op kanaal 14. Via andere providers kan het programma worden gevolgd via Ziggo Sport Select. Deze zender maakt onderdeel uit van het premiumpakket Ziggo Sport Totaal.

Uitzenddata komend weekend