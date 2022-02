Ziggo Sport gaat de interlands van Nederland in de Rugby Europe Championship uitzenden. Vorige week maakte Ziggo Sport al bekend dat het de uitzendrechten van zo’n beetje alle grote rugbytoernooien ter wereld heeft verworven.

“Erg blij”

Directeur Rugby Nederland, Andrew Meredith: ‘We zijn erg blij met de steun van Ziggo Sport. Wij willen doorgroeien en professionaliseren en op dat strategische pad is de steun van Ziggo Sport bijzonder welkom. Door rugby op tv te laten zien, krijgt de sport de aandacht die het verdient.’

Grote toernooien

Naast de wedstrijden van Nederland XV zendt Ziggo Sport alle aansprekende internationale toptoernooien uit, zoals de wedstrijden van de Six Nations die in februari en maart worden gespeeld. De sportzender zendt ook het de uitgestelde Rugby World Cup 2021 voor vrouwen uit, evenals de Rugby World Cup Sevens, het World Rugby WXV 2023 (een nieuw landentoernooi voor vrouwen) en de HSBC World Rugby Sevens Series.

Marcel Beerthuizen, directeur Ziggo Sport, over de motivatie voor de samenwerking met Rugby Nederland: ‘Ziggo Sport besteedt veel aandacht aan Nederlandse topsport. We vinden het belangrijk dat de wedstrijden van de teams en atleten van TeamNL live in beeld komen, zodat de Nederlandse sportliefhebbers dat kunnen volgen. Dit jaar zenden wij competities, toernooien, EK’s en WK’s uit van de Oranje-teams in handbal, atletiek, hockey, volleybal, beachvolleybal en basketbal. We vinden het geweldig dat we naast al het internationale rugby nu ook de wedstrijden van Nederland XV uitzenden.’

