Ziggo Sport heeft de exclusieve rechten verworven voor de live wedstrijden van de Rugby World Cup. Het aanbod wordt daarnaast uitgebreid met de uitgestelde Rugby World Cup 2021 voor vrouwen, de Rugby World Cup Sevens, het World Rugby WXV 2023 (nieuw landentoernooi voor vrouwen) en de HSBC World Rugby Seven Series. Ziggo Sport is ook al jaren de thuishaven van de Six Nations, het rugbykampioenschap van het noordelijk halfrond.

Rugby World Cup 2023

Tijdens de Rugby World Cup strijden de twintig beste landenteams om het officiële wereldkampioenschap. De Rugby World Cup wordt komend jaar gespeeld in Frankrijk. De huidige titelverdediger is Zuid-Afrika, Engeland was runner-up en de All Blacks van Nieuw-Zeeland veroverden de derde plaats op het laatste WK dat in 2019 in Japan werd gespeeld.

Six Nations start komend weekend

Komend weekend begint de 128e editie van de Six Nations. De nationale teams van Engeland, Frankrijk, Ierland, Schotland, Italië en Wales strijden om de prestigieuze titel. Zaterdag 5 februari ontmoeten Ierland en Wales (15:00) elkaar en later spelen Engeland en Schotland (17:30) hun eerste duel. Op zondag 6 februari staat Frankrijk – Italië op het programma (15:45).

Ziggo Sport zal ook veel aandacht besteden aan de Six Nations voor vrouwen die in maart begint.