De komende drie jaar zendt Ziggo Sport de internationale toernooien van de World Padel Tour uit. Het eerste toernooi waarvan verslag wordt gedaan is het Reus Costa Daurada Open in Spanje dat dit weekeinde wordt gespeeld.

24 evenementen

De World Padel Tour bestaat dit jaar uit 24 evenementen, verdeeld over vier continenten. Het jaar wordt afgesloten met een Master Finale waarin de beste geklasseerde spelers tegen elkaar uitkomen. Dit jaar komt de World Padel Tour ook naar Nederland. De World Padel Tour Amsterdam Open 2022 vindt plaats van 26 september tot en met 2 oktober.

Snel groeiende sport

Padel is één van de snelst groeiende sporten ter wereld, die ook in Nederland een enorme opmars doormaakt. “Padel is razend populair en overal schieten de padelbanen als paddenstoelen uit de grond. Het is snel, spectaculair, heeft een hoog entertainment-gehalte en spreekt een brede doelgroep aan. Het past perfect in het portfolio van Ziggo Sport en is een mooie uitbreiding op alle rechten die we al in ons bezit hebben”, aldus Marcel Beerthuizen, Directeur van Ziggo Sport.

Reus Costa Daurada

Het toernooi Estrella Damm Reus Costa Daurada Open is dit weekeinde te zien via Ziggo Sport (beschikbaar voor alle klanten van Ziggo op kanaal 14) en Ziggo Sport Tennis.