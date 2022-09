Sportzender Ziggo Sport komt vanaf vrijdagavond met een nieuw live voetbalpraatprogramma: Ziggo Sport Voetbal Café.

Gastheren

Presentator Bas van Veenendaal en analist Jan van Halst zijn de gastheren van het Voetbal Café. Oud-voetballer Ruud Gullit is vaste gast. Ook schuift oud-international Arthur Numan in de eerste uitzending aan tafel.

In Ziggo Sport Voetbal Café is uitgebreid aandacht voor het komende voetbalweekend met nieuws, interessante weetjes en statistieken. Daarnaast gaat Joep van Run iedere uitzending op bezoek bij een amateurclub waar hij voetbalnieuws uit het land brengt en een spannend voetbalspel speelt.

Tweede café

Marcel Beerthuizen, managing director van Ziggo Sport is enthousiast: “Naast Ziggo Sport Race Café is Ziggo Sport Voetbal Café ons tweede café-programma op de vrijdagavond. We weten uit ervaring dat publiek in de studio en kijkers thuis dit een heerlijke manier vinden om het sportweekend te beginnen.”

Kijken

Ziggo Sport Voetbal Café is vanaf 30 september iedere vrijdagavond om 21:30 uur te zien bij Ziggo Sport op kanaal 14. Deze sportzender is zonder meerkosten te zien voor abonnees van Ziggo. Het nieuwe programma is ook te zien via Ziggo Sport Select, als onderdeel van het aanvullende sportpakket van Ziggo Sport Totaal.