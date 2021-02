Op maandag gaat de nieuwe zender Ziggo Sport Tennis van start. De zender laat een week lang gratis het ABN AMRO World Tennis Tournament zien voor alle kijkers met digitale televisie.

Ziggo Sport Tennis

Maandag, 1 maart, lanceert Ziggo Sport Totaal het nieuwe kanaal Ziggo Sport Tennis. Op dit nieuwe ’24 uur per dag zeven dagen in de week’ kanaal zal jaarlijks zo’n 40 weken live tennis worden uitgezonden. Naast de volledige ATP 1000 & 500 series toernooien, Wimbledon, de ATP World Tour finals en een groot aantal ATP 250 events zijn ook de Davis Cup en Billie Jean King Cup via dit nieuwe kanaal te volgen. De zender vervangt Ziggo Sport Extra.

ABN AMRO World Tennis Tournament

De nieuwe zender trapt af met het ABN AMRO-toernooi, dat dit jaar van 1 t/m 7 maart wordt gespeeld in Rotterdam. Aan het toernooi doen bekende tennissers mee als Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev en Andrey Rublev. Gael Monfils en Rafael Nadal moesten helaas afzeggen voor het toernooi. Door de coronamaatregelen is er geen publiek bij de wedstrijden aanwezig. Wel is het toernooi gratis te volgen via Ziggo Sport en Ziggo Sport Tennis.

Alle aanbieders

Tennisliefhebbers die geen Ziggo klant zijn, kunnen het toernooi volgen via Ziggo Sport Totaal. Gedurende deze periode zal de zender Ziggo Sport Tennis bij vrijwel alle kabelmaatschappijen, zoals bijvoorbeeld KPN, T-Mobile/Tele2 etc. worden opengezet.

