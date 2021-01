Ziggo Sport Totaal lanceert Ziggo Sport Tennis

Ziggo Sport Totaal lanceert op maandag 1 maart 2021 het nieuwe kanaal Ziggo Sport Tennis. Op dit nieuwe kanaal zal jaarlijks zoโ€™n 40 weken live tennis worden uitgezonden.

Toernooien

Naast de volledige ATP 1000 & 500 series toernooien, Wimbledon, de ATP World Tour finals en een groot aantal ATP 250 events zijn ook de Davis Cup en Billy Jean King Cup via dit nieuwe kanaal te volgen. Ook is het ABN AMRO World Tennis Tournament als het grastoernooi van Rosmalen voor zowel de dames als de heren rechtstreeks te zien.

Kanalen

Met ingang van 1 maart zullen de kanalen van Ziggo Sport Totaal door het leven gaan als: Ziggo Sport Select, Ziggo Sport Voetbal, Ziggo Sport Golf, Ziggo Sport Racing, Ziggo Sport Docu en Ziggo Sport Tennis. Dit betekent concreet dat Ziggo Sport Extra wordt vervangen door het nieuwe tenniskanaal.

“Populaire sport”

Will Moerer, directeur Ziggo Sport: โ€˜Tennis is een populaire sport in Nederland en we weten dat er graag naar gekeken wordt. Doordat we op het gebied van tennis een flink pakket nieuwe rechten hebben bemachtigd kunnen we deze sport via een eigen kanaal uitzenden. Alle zes zenders van Ziggo Sport Totaal zijn nu 24/7 gevuld met topsport, iets waar ik trots op ben. Bovendien draagt een themazender bij aan de herkenbaarheid en wordt het voor onze abonnees nog duidelijker waar ze hun favoriete sport kunnen vindenโ€™.

ABN AMRO-toernooi

Het ABN AMRO-toernooi, dat dit jaar van 1 t/m 7 maart 2021 wordt gespeeld, zal niet alleen via Ziggo Sport gratis te volgen zijn voor alle Ziggo klanten. Tennisliefhebbers die geen Ziggo klant zijn, kunnen het toernooi volgen via Ziggo Sport Totaal. Gedurende deze periode zal de zender Ziggo Sport Tennis bij de meeste kabelmaatschappijen, zoals bijvoorbeeld Ziggo, KPN en T-Mobile/Tele2 worden opengezet.

Sport 1 Tennis

Het is niet de eerste keer dat er in Nederland een sportkanaal zich volledig richt op tennis. De voorganger van Ziggo Sport, Sport 1, had ook een speciaal tenniskanaal: Sport 1 Tennis. Dit kanaal werd op 1 mei 2015 omgedoopt in Sport 1 Racing.

Meer informatie via de website van de sportzender.

