Ziggo Sport heeft voor nog eens drie jaar de televisierechten van de ATP Tour. De exclusieve afspraken met ATP zouden in 2023 aflopen, maar zijn nu verlengd tot en met 2026. Ook zendt de sportzender het ABN AMRO Open 2023 uit.

ATP

Met de contractverlenging zijn sportliefhebbers bij Ziggo Sport verzekerd van uitgebreid verslag van alle negen ATP 1000 tennistoernooien, inclusief de wedstrijden in Indian Wells, Monte Carlo, Rome en Parijs. Daarnaast is ook het laatste tennistoernooi van het jaar te zien bij de sportzender: de belangrijke ATP Finals met de acht beste spelers en dubbelteams van de ATP Tour in november. Verder brengt Ziggo Sport alle dertien ATP 500 toernooien, 34 ATP 25 toernooien en wekelijks het ‘behind the scenes’ tv-programma ATP World Tour Uncovered.

ABN AMRO Open 2023

Ziggo Sport zendt de komende jaren ook alle partijen uit die plaatsvinden op het centre court van het ABN AMRO Open (ATP 500). Vanaf 11 februari is de sportzender weer aanwezig in Ahoy Rotterdam. Voor commentaar, analyse en interviews staat bij Ziggo Sport een uitgebreid team paraat, inclusief voormalig toptennissers Kristie Boogert, Jan Siemerink en John van Lottum.

Finales NK Tennis op 18 december

Op zondag 18 december a.s. brengt Ziggo Sport vanaf 11:45 uur achtereenvolgens de dames-enkel en de heren-enkel finales van het NK Tennis rechtstreeks vanuit het NTC in Amstelveen. Wie wordt Nederlands kampioen? Grote kanshebbers bij dit eindejaarstoernooi zijn de Nederlandse toppers Botic van der Zandschulp, Tallon Griekspoor en Alec Deckers. Bij de dames lijkt Suzan Lamens de grote favoriet. De finales van het NK Tennis zijn te zien op Ziggo Sport (kanaal 14) en Ziggo Sport Select.

World Tennis League vanaf maandag 19 december

Van maandag 19 december tot en met zaterdag 24 december vindt de eerste editie van de World Tennis League plaats in Dubai. In dit unieke mixevenement strijden vier teams een week lang tegen elkaar. Namens The Kites, The Hawks, The Eagles en The Falcons komen onder meer Iga Swiatek, Novak Djokovic, Sascha Zverev, Nick Kyrgios, Félix Auger-Aliassime, Aryna Sabalenka en Caroline Garcia de baan op. De World Tennis League is vanaf maandag 19 december 15:00 uur te zien op Ziggo Sport (kanaal 14), Ziggo Sport Select en/of Ziggo Sport Tennis.