Ziggo Sport verwerft uitzendrechten Franse Ligue 1

Ziggo Sport gaat vanaf komend voetbalseizoenuitgebreid aandacht besteden aan de Franse voetbalcompetitie; de Ligue 1. De zender slaagde erin om de uitzendrechten voor de komende seizoenen te verwerven. Eerder al verlengde Ziggo Sport het contract met de Italiaanse Serie A. Dit bericht VodafoneZiggo in een persbericht.

IndyCar series, Formule E en Six Nations Rugby

Ziggo Sport verlengde ook de uitzendrechten voor de IndyCar series, de Formule E en het Six Nations Rugby voor meerdere jaren. De sportzender gaat in zijn programmering meer tijd besteden aan de IndyCar series. Deze raceklasse, waarin de Nederlander Rinus van Kalmthout dit jaar zijn eerste race won, wint steeds meer aan populariteit. Naast de IndyCar series en de Formule E, met daarin de Nederlanders Robin Frijns en Nyck de Vries, zal Ziggo Sport ook de W-Series (met Beitske Visser), DTM, Supercars, Porsche Carrera Cup, Ferrari Challenge en WRC blijven uitzenden.

Rugby

Het belangrijkste jaarlijkse rugbytoernooi ter wereld, de Six Nations, is in februari 2022 weer op Ziggo Sport te zien. Ook worden de Six Nations voor vrouwen toegevoegd aan het uitzendschema.

BNXT League

De nieuwe basketbalcompetitie met clubs uit Nederland en België, de BNXT League, is vanaf februari 2022 via Ziggo Sport te zien. Gedurende het basketbalseizoen gaat het om ruim 30 wedstrijden. Vanaf het moment dat de Nationale basketbalcompetities in Nederland en België zijn afgelopen, zendt de sportzender op vrijdagavond een rechtstreeks duel uit tussen een team uit Nederland en België. De nationale play-offs, maar ook de play-offs tussen de beste Belgische en Nederlandse teams, worden ook live op de sportzender uitgezonden.

