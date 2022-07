Dinsdag 26 juli vanaf 19.45 uur zendt Ziggo Sport de vriendschappelijke benefietwedstrijd tussen Ajax en de Oekraïense voetbalclub Shakhtar Donetsk live uit. De wedstrijd is te zien op kanaal 14 en via Ziggo Sport Select. De gehele opbrengst komt ten goede aan projecten en instanties die hulp bieden aan Oekraïense vluchtelingen in Nederland, of op locatie in Oekraïne.

Tickets

Klanten van Vodafone en Ziggo kunnen de laatste tickets voor deze wedstrijd aanschaffen via Priority, het loyaliteitsprogramma van VodafoneZiggo.

Speciale gasten

Speciale gasten die avond zijn een aantal medewerkers van Vodafone Ukraine en hun families, die momenteel in de vluchtelingenopvang in Naarden verblijven. Vervoersbedrijf Oostenrijk Group stelt de Ajax-bus en de Ajax Foundation-bus beschikbaar om deze groep naar de Johan Cruijff ArenA te brengen. De Oekraïense oud-voetballer Evgeniy Levchenko verzorgt ter plekke een voor- en nabeschouwing.

De benefietwedstrijd wordt mogelijk gemaakt door Ajax, de Johan Cruijff ArenA, Shakhtar Donetsk, Oostenrijk Group en Ajax-hoofdsponsor Ziggo.