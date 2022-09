De Ziggo Mediabox Next Mini is vanaf vandaag ook beschikbaar voor klanten met TV Complete of TV Max.Sinds april was de ontvanger al beschikbaar voor Ziggo-klanten met TV Start, of als tweede mediabox.

“Enthousiast”

“In april introduceerden we de Next Mini voor onze klanten met TV Start. Uit de verzamelde klantfeedback bleek dat deze groep klanten enthousiast is over onze compacte, energiezuinige mediabox. We stellen de Next Mini dus met vertrouwen en enthousiasme beschikbaar bij al onze tv-pakketten. Zo kunnen zoveel mogelijk klanten kennis maken met de beste tv-ervaring.” aldus Robin Kroes, executive director Consumentenmarkt bij VodafoneZiggo.

Energiezuinig

De Next Mini is een kleine, coax-loze settopbox die minder dan 100 gram weegt en 4K-beeldkwaliteit biedt. Hiervoor is naast de juiste mediabox ook een 4k-geschikte televisie nodig. Verder is de Next Mini een zeer duurzame mediabox, zowel in materiaal als in energieverbruik. In de standaardinstellingen verbruikt de box tussen de 2.5 en 5 Watt per uur, in de meest zuinige instellingen (de eco-modus) daalt dit naar 0,5 Watt per uur.