Ziggo stelt ook on-demand aanbod Film1 gratis beschikbaar

Film1 stelt vanaf dinsdagavond 17 maart ook het on-demand aanbod van de filmzender Film1 gratis beschikbaar.

Gevolgen coronavirus

Ziggo stelt tot en met maandag 13 april extra televisiezenders beschikbaar in verband met de maatregelen die de overheid heeft getroffen tegen verspreiding van het coronavirus. Het gaat hierbij om de filmzenders van Film1, diverse kinderzenders en Comedy Central Extra. Daarnaast wordt er een aanbod aan cabaret en kinderseries vertoond via Ziggo TV (kanaal 13).

Lineair en on-demand gratis

Sinds gisteren zijn de vier televisiezenders van Film1 al beschikbaar via de digitale ontvangers via de kanalen 101 tot en met 104. Daarnaast worden de films van Film1 On Demand vanaf dinsdagavond 17 maart beschikbaar voor Ziggo klanten met een Mediabox. “In het On Demand menu onder ‘Aanbieders’ vind je bij Film1 een ruim aanbod films die je tijdelijk zonder extra kosten kunt kijken.”, aldus Ziggo. Meer uitleg hierover vind je hier.

VodafoneZiggo sluit winkels

VodafoneZiggo sluit met ingang van vandaag, dinsdag 17 maart, al haar winkels. “In het belang van de veiligheid van onze klanten en medewerkers, hebben wij besloten om al onze winkels vanaf vandaag te sluiten. De komende dagen gaan we kijken hoe we met oog op de coronamaatregelen onze winkeldienstverlening kunnen voorzetten.“, aldus de aanbieder.Eerder besloten al T-Mobile en KPN hun winkels voorlopig te sluiten.

Meer informatie over de extra diensten die Ziggo tijdens de coronacrisis aanbiedt vind je hier.