Ziggo stopt op 9 maart met de doorgifte van het analoge televisiesignaal in de regio’s Veenendaal en Driebergen.

Digitale televisie

Vanaf dinsdag 9 maart kunnen abonnees van Ziggo alleen nog naar digitale televisie kijken. Het analoge televisiesignaal wordt in de nacht van 8 op 9 maart uitgeschakeld. Ziggo startte in maart 2018 haar ”Schakelmee” campagne met het omschakelen naar volledig digitale kabeltelevisie en inmiddels kijken al ruim 3,2 miljoen Ziggo klanten volledig digitaal.

Extra zenders

Na de omzetting van analoge naar digitale ontvangst krijgen Ziggo klanten er ook extra zenders bij, waaronder Ziggo Sport. Ook ontvangen zij alle regionale zenders van Nederland. Bovendien zijn NPO 1, 2 en 3 voortaan in HD-kwaliteit te bekijken. De overstap naar digitale kabel-tv heeft geen invloed op de abonnementskosten, deze blijven gelijk aan het abonnement dat de klant al heeft.

Ondersteuning bij omschakeling

Klanten hebben een brief of e-mail ontvangen waarin verdere informatie staat. Om klanten te helpen met de omschakeling zet de aanbieder extra medewerkers in op de callcenters en bestaande servicepunten.

Analoge radio

Zoals deze week bekend is geworden gaat Ziggo ook stoppen met het doorgeven van het analoge radiosignaal. Eind februari wordt in de regio Capelle aan den IJssel het analoge radiosignaal stopgezet.

Meer informatie via deĀ website van Ziggo.

Afbeelding:

Gemeenten waar het analoge televisiesignaal op 9 maart wordt uitgeschakeld: