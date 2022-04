Vanaf 1 juni stoppen SBS6, Veronica, Net5 en SBS9 via KIJK met programma gemist en vooruitkijken op sommige oudere Ziggo-mediaboxen. Dit bericht de kabelaar op haar website.

Oudere mediaboxen

Klanten die een dergelijke mediabox hebben kunnen via het on-demand menu en uitzending gemist geen programma’s meer terug zien van de televisiezenders SBS6, Veronica, Net5 en SBS9 via de dienst KIJK. Klanten kunnen de programma’s nog wel tot 7 dagen na uitzending terugzien met ‘Terugkijken’ (Replay TV) via de Ziggo GO app op smartphone, tablet en laptop. Het gaat om onder andere oude mediaboxen van het merk Humax en Cisco.

Mediabox XL, Next en Next Mini

Voor klanten met een Mediabox XL, Mediabox Next of Next Mini verandert er niets. “Zij kunnen de gemiste programma’s terugkijken zoals ze gewend zijn via de interactieve tv-gids op de mediabox”, aldus Ziggo.