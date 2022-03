Op 13 maart start de nieuwe docuserie Welkom Online van het Ouderenfonds, VodafoneZiggo en ASML. De serie volgt vijf ouderen die met behulp van de gratis cursus Welkom Online beter leren omgaan met het internet. Doel van Welkom Online is om de leefwereld van ouderen te vergroten. De vijf afleveringen zijn zondag 13 maart vanaf 16.00 uur te zien op Ziggo TV, kanaal 13.

Digitale kennis is cruciaal

Een zekere digitale kennis is cruciaal bij een groot deel van het dagelijkse leven, denk alleen al aan virtueel contact met dierbaren of veilig internetbankieren. Toch voelt nog meer dan de helft van de ouderen (55+) in Nederland zich niet voldoende digitaal vaardig. 62% geeft aan hulp nodig te hebben in het omgaan met digitale apparaten zoals een computer of smartphone (Universiteit Twente). Zonder deze vaardigheden kunnen ouderen niet optimaal deel nemen aan de digitale samenleving.

Wereld vergroten

In de vijfdelige docuserie Welkom Online leren ouderen een nieuwe digitale vaardigheid. Dat doen de ouderen zelfstandig, met hulp van een vrijwilliger of via een groepsles vanuit Welkom Online. Ze proberen uiteenlopende activiteiten, zoals videobellen met familie, online recepten opzoeken en nieuwe apps installeren. Met deze praktische kennis vergroten zij hun internetwijsheid, hun wereld.

Kijken

Kijk alle vijf de afleveringen achter elkaar op 13 maart vanaf 16.00 op Ziggo TV, kanaal 13. Daarna is de serie te zien op de website van Welkom Online, YouTube en iedere woensdag en zondag om 16.00 uur op Ziggo TV.

