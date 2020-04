Ziggo TV zendt Sublime Move On Up Festival live uit

Vrijdag 24 april zendt Ziggo het Sublime Move On Up festival uit via het kanaal Ziggo TV. Dit kanaal is voor elke abonnee met digitale televisie te zien via kanaal 13 en/of het Ziggo Go-platform.

Optredens

Tijdens het festival zijn er live optredens van de beste soul-, funk- en jazzmuzikanten van eigen en internationale bodem zoals onder andere Alain Clark, Kandace Springs, Jordan Mackampa en Julia Zahra. Ook is er een virtuele foodtruck onder begeleiding van chef-koks London Loy en Maik Galenkamp, die tijdens het festival maaltijden klaarmaken in het genre soulfood.

Kijken

Het Sublime Move On Up Festival is vrijdag 24 april live te volgen op Ziggo TV kanaal 13 van 16:00 tot 21:00. Daarnaast is de televisiezender ook te volgen via het Ziggo Go-platform

Muziek centraal

Door de coronacrisis zijn een groot aantal muziekzenders die normaal onderdeel uitmaken van het aanvullende Movies & Series XL-pakket nu te zien in het digitale basispakket. Zo zijn onder andere de televisiezenders Slam!TV, 538TV, VH1 Classic en 192TV tot 1 juni te zien in het digitale basispakket. De zenders zijn zowel te zien via het digitale televisiepakket als het Go-platform.

