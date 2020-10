Ziggo Uitpak weken: weekend gratis filmzenders Film1

Dit weekeinde kunnen klanten van Ziggo met digitale televisie gratis kijken naar de filmzenders van Film1. De actie maakt onderdeel uit van de Ziggo Uitpak Weken.

Film 1

In het weekeinde van vrijdag 16 tot en met zondag 18 oktober zijn de vier televisiezenders van Film1 gratis te zien via de kanalen 101 tot en met 104. Daarnaast worden een aantal films ook uitgezonden via Ziggo TV op kanaal 13. Het gaat onder andere om The Big Short, The Forgotten, Amazing Grace, Birdman, 12 Years a Slave en Don’t Say a Word. Ziggo TV is ook te zien via Ziggo GO op smartphone en tablet.

Kinderzenders

Tot en met 25 oktober zijn zeven kinderzenders gratis te zien voor alle abonnees van Ziggo met digitale televisie. Het gaat om de zenders Nicktoons, Nickmusic, Pebble TV, Nick Jr, Boomerang, Baby TV en RTL Telekids. De zenders zijn in deze periode ook te zien via de app van Ziggo GO. Normaal maken de kinderzenders onderdeel uit van aanvullende pakketten.

Meer informatie via: https://www.ziggo.nl/campagne/uitpak-weken

Sociale media: