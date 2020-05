Ziggo voegt nieuwe series toe aan aanbod Movies & Series

Ziggo breidt het aanbod via haar dienst Movies & Series en Movies & Series XL de komende maanden verder uit. Zo start vanaf 22 juni de nieuwe HBO-serie Perry Mason bij Ziggo Movies & Series XL.

De Prooi

Vanaf 3 juni is de Nederlandse mini-serie De Prooi te zien via het aanvullende pakket Movies & Series van Ziggo. De serie gaat over de opkomst en ondergang van bankier Rijkman Groenink én zijn bank. Met een Gouden Kalf voor Pierre Bokma als Rijkman Groenink.

Noord Zuid

Op 3 juli volgt de Nederlandse serie Noord Zuid met Ariane Schluter, Katja Schuurman en Patrick Laureij. Dit drama gaat over de Amsterdamse rechercheur Dana van Randwyck (Ariane Schluter) die haar achtergrond als psychologe inzet bij het oplossen van misdaden. Na haar scheiding van zakenadvocaat Wouter, met wie ze 19 jaar getrouwd was, probeert ze samen met haar dochter Roos (16) haar privéleven weer vorm te geven. Noord Zuid is te zien via Movies & Series.

Perry Mason

Perry Mason is een nieuwe serie van HBO. Vanaf 22 juni, een dag na start in de VS, te zien bij Ziggo Movies & Series XL. De serie speelt zich af in 1931 in Los Angeles. L.A. is dan booming, terwijl de rest van het land zich door de grote depressie worstelt. De serie richt zich op het oorspronkelijke verhaal van de beroemde en meest legendarische strafrechtadvocaat van de Amerikaanse fictie: advocaat Perry Mason, gespeeld door Emmy-winnaar Matthew Rhys.

Betty

Op 15 juni wordt de HBO-komedie Betty toegevoegd aan het aanbod. De serie speelt zich af in New York en is gebaseerd op de veelgeprezen film ‘Skate Kitchen’. De serie draait om een groep jonge vrouwen binnen een overwegend mannelijk georiënteerde skateboardwereld.

Meer informatie via https://www.ziggo.nl/entertainment/movies-series

