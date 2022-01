Klanten van Ziggo kunnen de Olympische Spelen in 4K-kwaliteit bekijken via de speciale zender Eurosport 4K. Ook de Champions League kan in 4K-kwaliteit worden bekeken via Ziggo Sport.

Eurosport 4K

Vanaf 4 februari maakt de aanbieder de zender Eurosport 4K beschikbaar voor klanten op kanaal 999. Afgelopen jaar bood Ziggo ook de Olympische Zomerspelen in Japan aan via Eurosport 4K.

Champions League

Daarnaast zijn voetbalwedstrijden van de Champions League vanaf de achtste finale in 4K te zien op Ziggo Sport kanaal 14. Een selectie van de wedstrijden is te zien in 4K-kwaliteit op de sportzender. De eerste achtste finale die in 4K wordt uitgezonden is Sporting Portugal – Manchester City. “Ziggo zendt dit seizoen 17 Champions League-duels uit in 4K op kanaal 14. Vanaf de 1/8 finales tot aan de finale volg je de wedstrijden in de hoogste beeldkwaliteit, live bij Ziggo Sport. Je herkent een wedstrijd in 4K-beeldkwaliteit aan het 4K-logo dat dan in beeld verschijnt“, aldus de aanbieder.

Kijken

Om de sportevenementen in 4K te volgen, dienen klanten in bezit te zijn van een 4K/UHD ontvanger, zoals de Mediabox Next. Het is vanaf nu echter ook mogelijk om via een televisie met een zogenaamde CI+-Module de zenders Ziggo Sport en Eurosport in 4K-kwaliteit te bekijken. Eurosport 4K is zowel via de CI+-Module als Mediabox Next beschikbaar op kanaal 999. Ziggo Sport in 4K-kwaliteit is te zien via de Mediabox Next op kanaal 14 en via de CI+-module op kanaal 400.

Meer informatie op de website van Ziggo.