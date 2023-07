In de maanden juli en augustus zijn bij Ziggo diverse zenders te zien in het digitale basispakket TV Standard die normaal in een aanvullend pakket zijn te zien. De zenders zijn te zien via het digitale televisiepakket TV Standard alsmede Ziggo.

NPO 2 extra

Zoals eerder al bekend is gemaakt is NPO 2 extra tot 5 september te zien via kanaal 82 via TV Standard. In deze periode heeft de zender aandacht voor diverse muziekfestivals zoals Lowlands.

Meer zenders gratis te zien in juli

Van 18 juli tot 1 augustus zijn ook de volgende zenders te zien in het digitale basispakket TV Standard bij Ziggo:

MyZen TV (kanaal 134) – Deze unieke zender geeft je complete rust en ontspanning met ’s werelds mooiste landschappen. Met keuze tussen 3 audiokanalen: new age-muziek, het originele natuurgeluid of coaching.

(kanaal 134) – Deze unieke zender geeft je complete rust en ontspanning met ’s werelds mooiste landschappen. Met keuze tussen 3 audiokanalen: new age-muziek, het originele natuurgeluid of coaching. Baby TV (kanaal 310) – Overdag leert BabyTV baby’s en peuters hun eerste woordjes en liedjes. ’s Avonds en ’s nachts zorgen kalme muziek en langzaam bewegende beelden voor een rustige omgeving.

(kanaal 310) – Overdag leert BabyTV baby’s en peuters hun eerste woordjes en liedjes. ’s Avonds en ’s nachts zorgen kalme muziek en langzaam bewegende beelden voor een rustige omgeving. Nick Music (kanaal 304) – Nick Music laat 24/7 de leukste kindvriendelijke muziekvideo’s van dit moment zien.

(kanaal 304) – Nick Music laat 24/7 de leukste kindvriendelijke muziekvideo’s van dit moment zien. Nicktoons (kanaal 303) -Nicktoons is een zender voor de jeugd die dol is op cartoons. Speciaal voor hen worden de beste series vol actie, humor, animatie en live action uitgezonden.

Augustus

Ook in de maand augustus zijn er diverse televisiezenders te zien in het digitale basispakket TV Standard die normaal alleen met een aanvullend pakket zijn te zien:

OUTtv (kanaal 129) – OUTtv is dé lifestyle televisiezender met internationaal succesvolle series, films, documentaires en uitdagende programma’s met stijl en lef. En in augstus is er extra veel aandacht voor Pride Amsterdam.

(kanaal 129) – OUTtv is dé lifestyle televisiezender met internationaal succesvolle series, films, documentaires en uitdagende programma’s met stijl en lef. En in augstus is er extra veel aandacht voor Pride Amsterdam. Curiosity Channel (kanaal 201) – Echte verhalen. Echte mensen. Verteld van over de hele wereld. Op Curiosity Channel zie je bekroonde documentaires, films gebaseerd op ware gebeurtenissen, maar ook programma’s over wetenschap, natuur, geschiedenis, technologie en lifestyle.

(kanaal 201) – Echte verhalen. Echte mensen. Verteld van over de hele wereld. Op Curiosity Channel zie je bekroonde documentaires, films gebaseerd op ware gebeurtenissen, maar ook programma’s over wetenschap, natuur, geschiedenis, technologie en lifestyle. Nick Jr. (kanaal 306) – Nick Jr. is dé zender voor kinderen van 2 tot 6 jaar. Nick Jr. is educatief en vermakelijk met fantastische verhalen en motiveert kinderen om slimmer te spelen.

(kanaal 306) – Nick Jr. is dé zender voor kinderen van 2 tot 6 jaar. Nick Jr. is educatief en vermakelijk met fantastische verhalen en motiveert kinderen om slimmer te spelen. ducktv (kanaal 311) – De gezonde, grappige en educatieve programmering is speciaal ontwikkeld voor kinderen van 6 maanden tot 4 jaar oud.

(kanaal 311) – De gezonde, grappige en educatieve programmering is speciaal ontwikkeld voor kinderen van 6 maanden tot 4 jaar oud. National Geographic WILD (kanaal 204) – National Geographic WILD brengt de schoonheid van de planeet en het dierenrijk in beeld.

Meer informatie via Ziggo.