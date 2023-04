Van 18 april tot 2 mei zijn TV 538 en Shorts TV tijdelijk te zien via het digitale basispakket TV Standard bij Ziggo. Normaal maken de televisiezenders onderdeel uit van een aanvullend pakket. De zenders zijn ook te zien via Ziggo GO.

Shorts TV

Shorts TV (kanaal 125) is helemaal gericht op korte films van rond de 20-30 minuten. Op de avond voor Koningsdag, op woensdag 26 april, zie je op Shorts TV vanaf 21.00 uur diverse Nederlandse korte films.

TV 538

TV 538 is te vinden op kanaal 538. “Met het vertrouwde gevoel voor humor kijk je mee achter de schermen bij de DJ’s en blijf je op de hoogte van het laatste entertainmentnieuws. Vette items en natuurlijk heel veel muziek! Nu ook in HD.”, aldus Ziggo. Op Koningsdag, 27 april aanstaande, wordt het uitgebreid aandacht besteed aan Koningsdag 2023 vanuit Breda. Deze uitzendingen zijn ook te zien via Ziggo TV (kanaal 13).

Meer zenders

Eerder was al bekend geworden dat Love Nature, Cartoonito en Mezzo tijdelijk te zien in het digitale basispakket TV Standard. Deze zenders zijn van 4 april tot 2 mei tijdelijk te zien in het digitale basispakket TV Standard en Ziggo GO.