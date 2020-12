ZTACK luidt kerst in met Pre-Party XXL op kerstavond

Jongerenplatform ZTACK brengt vanavond, kerstavond, een speciale zeven uur durende mix marathon: Pre-Party XXL.

Kerstavond

Op kerstavond tonen DJ talenten hun kerstmix kunsten in een zeven uur durende mix marathon. De Pre-Party XXL start vanavond, donderdag 24 december, om 19:00 uur en duurt tot 02:00 uur op 1e kerstdag. De line up bestaat achtereenvolgens uit: Sjefjock, Oscar Houser, Robin Aristo, Jay Riet, Flash Junior, March Forward en Danley. Op 1e kerstdag 25 december is de Pre-Party XXL nogmaals te horen tussen 13:00 en 20:00 uur.

“Trots”

Station Manager Daan Prins van ZTACK: “Ik ben enorm trots op het feit dat wij op 24 december onze derde ZTACK Pre-Party XXL houden. Weer zijn er zeven jonge DJ talenten gevonden die al door het hele land optreden en nu voor ons een fantastische mix hebben gemaakt om zo iedereen in zijn eigen huis te vermaken! Ondanks de nieuwe strenge maatregelen zorgen we er bij ZTACK gewoon weer voor dat iedereen vanuit huis toch nog een feestje kan vieren! Pak dat biertje en wijntje er dus maar weer bij, want kerstnacht vier je op ZTACK!“

Platform

Het jongerenplatform ZTACK werd op 1 januari 2019 gelanceerd vanuit het talentenprogramma The Radio Project. De Hilversumse mediabedrijven YPCA ‘De Radiofabriek’ en Radiocoach lieten hierbij een groep jonge multimedia talenten geheel zelfstandig bouwen aan het radiostation van de toekomst.

Meer informatie en luisteren : ztack.nl